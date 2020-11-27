İrfan Buz açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum."

Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.