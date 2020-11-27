Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İrfan Buz Kasımpaşa'dan istifa etti
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İrfan Buz açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum."
Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.
November 27, 2020
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