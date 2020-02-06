Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek ile futbolculardan Özgür Çek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında iyi bir oyun çıkarmalarına rağmen bir puan alabildiklerini ifade eden Özdilek, "İçeride ve dışarıda oynanan her maç ciddiyet istiyor. Yine hafta sonu zor bir müsabaka oynayacağız. Hem rakibimizin (İttifak Holding Konyaspor) bulunduğu konum hem de kendi adımıza baktığımız zaman kazanarak yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu, kolay olmayacak. İçeride kaybettiğimiz puanı deplasmanda puan ya da puanlar alarak telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımda eksiklerin bulunmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu kaydeden Özdilek, Konya'ya puan ya da puanlar almak için gideceklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Son haftalarda oyun anlamında kendilerini çok ileriye taşıdıklarını dile getiren Özdilek, bunu skorla birleştirmeleri gerektiğine işaret etti. Özdilek, VAR uygulamasının futbol adına ve özellikle Anadolu kulüpleri için önemli olduğunu düşündüğünü aktardı.

"Lehimize veya aleyhe olur, hiç önemli değil. Kolay değil bir inceleme ve hassas çizgiler var. Çizgilerin çizilmesi ve doğru karar verilmesi zaman alabiliyor. Genel hatlarıyla bakıldığında futbol adına çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu bir geçiş süreci, sistemin ikinci senesi. Bir sonraki sene daha farklı, daha akıcı bir sistem olacaktır. İnsanlar, oyuncular ve yönetenler adapte olmaya başladı. Geçiş sürecinde ufak tefek sancılar olacaktır. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum."

Özgür Çek: Konyaspor maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz

Takımın sol beki Özgür Çek, bu hafta ligin çok koşan bir takımına karşı mücadele edeceklerini belirtti. Özgür Çek, zor bir deplasmana gideceklerini anlattı.

"Konyaspor içeride topa sahip olan bir takım. Süper Lig'de herkes herkesi yenebiliyor. Özellikle ikinci yarıda altta ve üst sıralarda sıkıntılar var. Konyaspor maçından puan veya puanlarla dönerek moralimizi üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. Kalan haftalara daha umutlu bakabilmek için Konyaspor maçında gülen taraf olmak için her şeyi yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, ligin 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirildi.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, dün kentte etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle yeşil-siyahlı takımın tesislerinin etrafını çeviren tellerin bir kısmının yıkıldığı görüldü.