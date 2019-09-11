Spor
Mehmet Ekici kadroda yok11 Eylül 2019 Çarşamba 12:22 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:47
TFF, kulüplerin resmi A takım oyuncu listesini yayınladı. Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi, Galatasaray da Martin Linnes'i listelere eklemedi.
Galatasaray'da yabancı sınırına takılan Martin Linnes, kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik Süper Lig kadrosunda ise Mehmet Ekici yer almadı.
A Takım Listeleri
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: tff resmi A takım oyuncu listesi Mehmet Ekici Fenerbahçe