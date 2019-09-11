Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

11'inci ayak yarışında dünyaca ünlü pilotlar, Marmaris ve çevresindeki toprak parkurlarda 17 özel etap geçecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda lider durumda, Ott Tänak bulunuyor.

988 kilometrelik parkurun, 310 kilometresi, zamana karşı yarışlara sahne olacak. Ekipler cuma ve cumartesi günü altı özel etapta mücadele edecek. Pazar günü ise Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etaplarıyla ralli sona erecek.

Yarışlarda bazı değişiklikler yapıldı

Cumartesi günü koşulacak etaba, 17 kilometrelik Kızlan parkuru eklendi. Bir başka değişiklik ise 2018 yılına göre ters yönde geçilecek Çiçekli etabı olacak.

Şampiyonayı yerli ve yabancı 400'e yakın medya mensubu takip edecek.

Dev organizasyon TRT SPOR'dan da canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor