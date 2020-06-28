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Medipol Başakşehirli futbolcu Clichy'den Uygur Türklerine destek
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.
Clichy, Uygur Türklerini temsil eden ve kan ağlayan kadının ağzını kapatan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağına boyanmış bir elin olduğu görseli paylaşarak Uygur Türklerine destek oldu.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.
Etiketler: Medipol Başakşehir Gael Clichy uygur türkleriSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 16:44
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