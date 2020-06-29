Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü
Süper Lig'in 29. haftası yapılan tek maçla tamamlandı. Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de haftanın önemli maçında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 58 puanla haftayı ikinci sırada bitirdi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 3-0
Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray:1-1
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2
Puan durumu
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|28
|60
|2.
|TRABZONSPOR
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|33
|58
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|17
|53
|4.
|GALATASARAY
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|22
|52
|5.
|BEŞİKTAŞ
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|14
|50
|6.
|FENERBAHÇE
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|12
|46
|7.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|17
|45
|8.
|GÖZTEPE
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10.
|GAZİANTEP FK
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11.
|KASIMPAŞA
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|8
|7
|14
|35
|49
|-14
|31
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|17.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
30. hafta programı
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 00:07
- 23:54
- 23:35
- 23:30
- 23:16