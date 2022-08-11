Medipol Başakşehir Avrupa'da tur atladı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 yenerek play-off'a yükseldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede tur atlayan taraf temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu.
Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçta da 3-0 galip geldi. Medipol Başakşehir, play-off turunda Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka 11'iyle çıktı.
Breidablik ise, Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson 11'iyle maça başladı.
Medipol Başakşehir, 44. dakikada Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı temsilcimiz Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Temsilcimiz, 74. dakikada Ahmed Touba'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Başakşehir, 84. dakikada Daniel Aleksic'in golüyle farkı 3'e çıkardı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3-1'in rövanşında Breidablik'i 3-0'lık skorla geçerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
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