MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Arabam.com Konyaspor, 1-1'in rövanşında Vaduz'a 4-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.

Konyaspor sahaya; Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir 11'iyle başladı.

[Fotoğraf: AA]

Vaduz ise maça; Büchel, Gasser, Gabriel Isik, Iodice, Tolgahan Çiçek, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere 11'iyle çıktı.

Konyaspor, 18. dakikada Guilherme'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Vaduz, 28'de Sasere, 32'de ise Sutter'in golleriyle skoru 2-1 yaptı.

Temsilcimiz Konyaspor, mücadelenin ilk yarısını Vaduz karşısında 2-1 geride kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Vaduz, 67. dakikada Tunahan Çiçek'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Gasser, 88. dakikada bir gol daha attı ve skor 4-1 oldu.

Konyaspor'da Hadziahmetovic 90+5'te attığı golle maçın skorunu tayin etti: 4-2.

İlk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Konyaspor, sahasında Vaduz'a 4-2 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.