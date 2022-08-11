Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizlispor’da Eyüpspor maçı öncesi 3 eksik
Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor’da 3 isim sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesislerinde günde tek idmanla sürdürüyor.
Yeşil siyahlı ekip Cuma sabahı yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.
Eyüp maçında 3 eksik
A. Denizlispor'da Djedje, Erdal Akdari ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı.
Yeşil siyahlı kafile maçtan sonra aynı gece uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye dönecek.
Etiketler: Denizlispor TFF 1. Lig
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