Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi
[Fotograf: AA]
Beşiktaş, pazar günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael’in yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları gerçekleştirdi.
Taktik çalışmayla devam eden idman, oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: Beşiktaş Alanyaspor
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