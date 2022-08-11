FIFA'dan sızan bilgilere göre, 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak. Daha önce açıklanan takvimde, başlangıç tarihi 21 Kasım olarak planlanmıştı.

Senegal-Hollanda maçıyla başlaması öngörülen futbol şöleninin takviminde, ev sahibi ülkenin başvurusu ile değişikliğe gidildi.

Katar'ın Ekvador ile oynayacağı ve 21 Kasım'ın üçüncü maçı olacağı açıklanan karşılaşma, bir gün önceye alındı.

Böylece FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Karar henüz resmi olarak duyurulmasa da hem FIFA hem Katar kaynaklarınca doğrulandı.

Dev turnuvanın heyecanı TRT'de yaşanacak.