Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haftanın hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Etiketler: Süper Lig
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