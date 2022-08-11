Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
12 Dev Adam Ukrayna'yı farklı geçti
[Fotograf: AA]
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna'yı 96-70'lik skorla mağlup etti.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 12 Dev Adam, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Pota altında ve dış sayı atışlarıyla sarılar üreten Milliler ilk çeyreği 25-12 önde noktaladı.
Ergin Ataman, Shane Larkin'in maç kadrosunda olmadığı gecede sık sık rotasyona giderken Alperen Şengün ve Sadık Emre Kabaca ile sayılar üreten Milli Takım devreye 49-29 üstünlükle girdi.
A Milli Takım maç boyu üstün oynadığı karşılaşmada üçüncü çeyreği 75-48 önde kapatırken maçı da 96-70'lik skorla kazandı.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Ukrayna
Son Haberler
- 23:17
- 23:11
- 23:12
- 22:35
- 22:25
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Çekya'dan turla dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz