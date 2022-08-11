FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 12 Dev Adam, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Pota altında ve dış sayı atışlarıyla sarılar üreten Milliler ilk çeyreği 25-12 önde noktaladı.

Ergin Ataman, Shane Larkin'in maç kadrosunda olmadığı gecede sık sık rotasyona giderken Alperen Şengün ve Sadık Emre Kabaca ile sayılar üreten Milli Takım devreye 49-29 üstünlükle girdi.

A Milli Takım maç boyu üstün oynadığı karşılaşmada üçüncü çeyreği 75-48 önde kapatırken maçı da 96-70'lik skorla kazandı.