Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.11.2023 17:45

McCormack ve Carey Jr. ayın takımına seçildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk ay geride kalırken Darüşşafaka Lassa'dan David McCormack ile Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Vernon Carey Jr. ayın takımına seçildi.

McCormack ve Carey Jr. ayın takımına seçildi
[Fotograf: AA]

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden yapılan açıklamaya göre Bertram Derthona Tortona forması giyen Chris Dowe, JDA Bourgogne Dijon'da oynayan Gregor Hrovat ve AEK oyuncusu Justin Tillman ayın takımında yer alan diğer isimler oldu.

C Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka Lassa, grupta VEF Riga'yı deplasmanda, Tenerife'yi de sahasında yenerken 24 yaşındaki David McCormack maç başına 18.5 sayı, 8 ribaund ve 1.5 top çalma istatistiğine ulaştı.

E Grubu'nda oynadığı 2 maçta Flou Oostende ve EWE Baskets Oldenburg'u yenen Pınar Karşıyaka'nın 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr. da maç başına 16.5 sayı, 6.5 ribuand, 2.5 asist ve 2.5 blok ortalamalarına ulaşarak ayın takımına seçildi.

Ayın takımına seçilen isimler arasından en değerli oyuncu (MVP) 3 Kasım Cuma günü belli olacak.

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Alperen Şengün NBA tarihine geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
19:39
BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu
19:25
Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart
19:06
Netanyahu: Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz
18:56
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
18:41
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ