Haber Giriş: Kaynak: AA
Mbappe koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde COVID-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.
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