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Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Kulübten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."
Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.
Etiketler: Enzo Roco Beşiktaş Futbol TakımıSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 23:51
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