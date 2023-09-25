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Spor
AA 25.09.2023 13:25

Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor

Antalya'da yaşayan şampiyon master milli atletler 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy ile 85 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, pistlerde kazandıkları başarılarla gençlere örnek oluyor.

Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor
[Fotograf: AA]

Bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok şampiyonlukları, dereceleri bulunan Şensoy çifti, Polonya'da gelecek yılın mart ayında yapılması planlanan Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na yeni başarılar için hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çiçek Solon Şensoy, madalyalarının evlerini süslediğini dile getirdi.

"Eşimle birlikte atletizm pistlerinde kazandığımız derecelerin sayısını bilemiyorum. Güllede, 100 metrede rekorlarım var. Bunlar 80 yaş rekorları. Rekor kırmak, şampiyon olmak yetmiyor. Hep daha iyi dereceyi elde etmeyi istiyoruz. Sporun bizim hayatımızdaki yeri hep ön planda. Bütün yaşamımız beslenmemizden, sağlık kontrolüne kadar hepsi spora endekslenmiş durumunda. Gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Madalyalarımızın sayısını bilmiyoruz. Madalyalar evimizi, örnek olmak kalbimizi süslüyor. Bizi görenler spora başlıyor. 7-8 yaşındaki çocuklar bile örnek alıyor. O da mutluluk verici."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şensoy, 1965'te koşmaya başladığını, her yarışta ilk günkü heyecanı yaşadığını, depara kalkarken bacaklarının titrediğini söyledi.

Oktay Şensoy: Eşimle gittiğimiz her yarışmada aynı heyecanı yaşıyoruz

Oktay Şensoy da yıllardır eşiyle yarışmalara katılmanın gururunu yaşadığını anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şensoy, Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için hazırlıkları sıkı tuttuklarını vurguladı.

"Daha önce koşarken kalp krizi geçirdiğim ve bypass olduğum için bu sezon koşuyu bıraktım. Şimdilerde sadece yürüyüş yarışlarında mücadele ediyorum. Benim 5, 20 kilometre yürürken sarf ettiğim eforu, eşim 18 saniyede 100 metrede, 200 metrede yapıyor. Eşimle gittiğimiz her yarışmada aynı heyecanı yaşıyoruz."

Doktorların kendisine kalp kaslarının ve ciğerlerinin çok kuvvetli olduğunu söylediğini aktaran Şensoy, herkese düzenli spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi ve uyku düzenlerini bozmamayı tavsiye etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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