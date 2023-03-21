Spora Antalyaspor Atletizm Takımı'nın masterler kategorisinde devam eden Şensoy, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünde bir süre basketbol ve voleybol oynadı, ardından atletizm yapmaya başladı.

Kısa sürede milli takıma seçilip, ulusal ve uluslararası yarışlara katılan Şensoy, çok sayıda madalya ile kupa kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ilk kadın antrenörü ve uluslararası atletizm hakemi de olan Çiçek Şensoy, hem sporcular yetiştirdi hem de yarışlara katılarak dereceler elde etti.

İlk olarak olimpiyatlarda yarışmak için kendisine 63 yıl önce hedef koyan Şensoy, bunu gerçekleştirememesi sonrası gözünü masterlerde Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen antrenmanlarını aksatmayan Şensoy, hem hedefine ulaşma hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcuların hayalleri anısına Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda koşma kararı aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Madalyanın peşini bırakmayacağım"

Çiçek Solon Şensoy, çocukken her yere koşarak gittiğini, bir hevesle başladığı atletizmin yıllar içinde hem mesleği hem hobisi olduğunu söyledi.

Şensoy, sporcular da yetiştirdiğini aktardı.

"Halkın bu spora ilgi duyması için çaba sarf ettim. Çünkü 70'li yıllarda halk çıkıp sokaklarda koşmuyordu. Koşana da deli gözüyle bakıyorlardı. Bunu kırmaya çalıştım. Halk arasında yarışlar organize ettim."

Atletizmin sporun temeli olduğuna değinen Şensoy, 1960'da Roma Olimpiyatları yapıldığını, 100 metrede rekor kıran atletin ardından kendisine bu yarışlarda yer almak için hedef koyduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Şensoy, olimpiyatlara gidemediğini dile getirdi.

"Bugünlere kadar o heves içimde kaldı. 35 yaşından sonra masterler kategorisinde yarışılıyor. 'Olimpiyat olmadı, bari masterler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılayım.' dedim. Her yıl gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Çocuklarımın desteğiyle Polonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Madalyayla dönmeyi ümit ediyorum. Dileğim bu. Pandemi, arkasından depremler oldu. Birkaç sakatlık geçirdim ama yine de madalyanın peşini bırakmayacağım. 60 metrede koşacağım."

Şensoy, Balkan şampiyonalarında 60, 100, 200 metre koşu ile uzun atlama ve yüksek atlama kategorilerinde rekorları olduğunu, İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da dördüncülük elde ettiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Hedeflerinize ulaşmak için her gün spor yapın"

Şensoy, şampiyonadaki rakiplerinin güçlü olduğunu, ABD, İsveç, Almanya, Avusturya ve Kanada gibi ülkelerden sporcuların yarışacağını vurguladı.

"Benimki 63 yıllık bir hayaldi. Bu seferki yarışmada ben kendi hayalimi gerçekleştireceğim ama buna eklenen bir hayalim daha var. Kuzey Kıbrıslı voleybolcu çocuklar, Adıyaman'da depremde vefat etti. Onlar hayallerini gerçekleştiremeyecekler. Başka illerde de sporcular, antrenörler, futbolcular vefat etti. Şampiyonada onların hayalleri için de koşacağım."

Yaşın sadece bir rakam olduğunu vurgulayan Şensoy, insanların hayal edip, hedef belirleyip, sonra bu hedeflere ulaşmak için çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.