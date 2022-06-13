Avusturya'nın tarihi Innsbruck şehri, 18. Altın Çatı serisine ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen atletizm etkinliğine 3 kez olimpiyat şampiyonu unvanlı Markus Rehm damga vurdu.

Alman sporcu, uzun atlamada 8 metre 66 santimetrelik derecesiyle kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. Rehm, geçen yılki Avrupa şampiyonasında 8 metre 62 santimetre ile tarihin en iyi derecesine imza atmıştı.

Marcus Rehm, 14 yaşında geçirdiği ciddi bir wakeboard kazasının ardından sağ bacağını dizinin altından kaybetti.

Alman yıldız, Londra, Rio ve Tokyo'daki paralimpik oyunlarında art arda üç altın madalya kazanmıştı.