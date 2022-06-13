Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Markus Rehm'den yeni dünya rekoru
Dünyanın en tanınmış paralimpik sporcularından biri olan Markus Rehm'den, uzun atlamada kendi dünya rekorunu kırdı.
Avusturya'nın tarihi Innsbruck şehri, 18. Altın Çatı serisine ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen atletizm etkinliğine 3 kez olimpiyat şampiyonu unvanlı Markus Rehm damga vurdu.
Alman sporcu, uzun atlamada 8 metre 66 santimetrelik derecesiyle kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. Rehm, geçen yılki Avrupa şampiyonasında 8 metre 62 santimetre ile tarihin en iyi derecesine imza atmıştı.
Marcus Rehm, 14 yaşında geçirdiği ciddi bir wakeboard kazasının ardından sağ bacağını dizinin altından kaybetti.
Alman yıldız, Londra, Rio ve Tokyo'daki paralimpik oyunlarında art arda üç altın madalya kazanmıştı.
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