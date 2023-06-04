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Spor
AA 04.06.2023 16:20

Marek Hamsik'in forması Trabzonspor'un müzesine asıldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor'da futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'in karşılaşmada giydiği forma, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde yerini aldı.

Marek Hamsik'in forması Trabzonspor'un müzesine asıldı

Trabzonspor Kulübünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Marek Hamsik'in Corendon Alanyaspor maçında giydiği ve imzaladığı forması, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı.

"Grande'nin imzalı forması en değerlilerimiz arasında, müzemizde." başlığıyla yapılan paylaşımda, imzalı formanın müze için özel olarak hazırlanıp duvara asılması görüntülerine yer verildi.


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