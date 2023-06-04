Karadeniz Ereğli Belediyespor oturarak voleybolunda şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Karaman Özel İdare Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyon oldu. Maçın ardından Zonguldak temsilcisinin teknik ekibi ve oyuncuları sevinç yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Üçüncülük karşılaşmasında ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, Alaplı Anadolu Gençlik Spor Kulübünü 3-0 yendi.

Takımlara kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu verdi.