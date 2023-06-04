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Spor
AA 04.06.2023 16:15

Karadeniz Ereğli Belediyespor oturarak voleybolunda şampiyon oldu

Mersin'de düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi'nin final maçında Karaman Özel İdare Spor Kulübünü 3-1 yenen Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Karadeniz Ereğli Belediyespor oturarak voleybolunda şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Karaman Özel İdare Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyon oldu. Maçın ardından Zonguldak temsilcisinin teknik ekibi ve oyuncuları sevinç yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üçüncülük karşılaşmasında ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, Alaplı Anadolu Gençlik Spor Kulübünü 3-0 yendi.

Takımlara kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu verdi.

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