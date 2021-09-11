Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçta konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mustafa Yumlu'nun 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarıdan gol sesi gelmedi ve BB Erzurumspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sezonki 3. galibiyetini alan "Dadaşlar" puanını 9'a çıkardı. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Manisa FK ise 9 puanda kaldı. Böylece son 39 lig maçında yenilmeyen Manisa temsilcisi, bu unvanını da kaybetti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü.

BB Erzurumspor'dan galibiyet pozu

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Ferdi Karadoruk

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Dk. 64 Tabekou), Sousa (Dk. 46 Hakan Barış) , Kouter, Anıl Koç (Dk. 64 Kubilay Aktaş), Sertaç Çam (Dk. 80 Kemal Rüzgar), Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Estrela), Mücahit Albayrak, Aykut Demir (Dk. 63 Gökhan Kardeş), Gökhan Alsan, Rosheuvel (Dk. 46 Novikovas), Shala (Dk. 63 Olanare) , Emircan Altıntaş (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Eren Tozlu

Gol: Dk. 24 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Gökhan Alsan, Dk. 74 Szumski, Dk. 78 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 29 Kouter, Dk. 88 Sousa (yedek kulübesinde) (Manisa)