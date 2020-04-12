Manchester United'da transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz ekibi, Dünya yıldızları için nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Kırmızılıların ilk hedefi, Tottenham forması giyen Harry Kane. Teknik direktör Solskjaer, takımından ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki futbolcu ile gol yollarındaki sorunu çözmeyi planlıyor.

İngiliz golcü için istenilen yüksek bonservis bedeli ise United’ın önündeki en büyük engel. Tottenham yönetimi, Harry Kane için 200 milyon euro istiyor.

Manchester ekibi ise koronavirüs salgını sonrasında yaşanabilecek ekonomik sıkıntı nedeniyle bu rakamı vermeye yanaşmıyor.

İngiliz devi, Real Madrid forması giyen James Rodriguez için de girişimde bulunacak.

Manchester United, kulübünde mutsuz olan Kolombiyalı futbolcu için 30 milyon euroluk teklif yapacak.

James Rodriguez'i kadroda düşünmeyen teknik direktör Zinedine Zidane'ın da bu transfere izin vermesi bekleniyor.