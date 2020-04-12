Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kupa, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerin ardından iptal edilmişti. FIG, yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi.

Bu sonuçlara göre milli cimnastikçilerden Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, "Sporcularımızı ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.