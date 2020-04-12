Haber Giriş: Kaynak: İHA
Guilherme'yi lige eşi hazırlıyor
[Fotoğraf: İHA]
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, koronavirüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos oldu.
Dünya etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon'daki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.
Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos.
28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs GuilhermeSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 14:00
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