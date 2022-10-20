Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United Tottenham'ı 2-0 yendi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yendi.
Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Tottenham'ı konuk etti.
Manchester United, Fred'in 47 ve Bruno Fernandes'in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Manchester United, puanını 19'a çıkarırken, Tottenham 23 puanda kaldı.
Etiketler: Manchester United Premier Lig
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