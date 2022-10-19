Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında GMG Kastamonuspor'u ağırladı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, 27. dakikada Ramazan Işık (kendi kalesine) ve 39. dakikada Haris Seferovic'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Sarı-kırmızlıl ekip, ikinci yarıda adeta gol olup yağdı. 53. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Milot Rashica, 65. dakikada Mathias Ross ve 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 81. dakikada Hamza Akman ile fileleri havalandıran Galatasaray, rakibini 7-0 yenerek. adını 4. tura yazdırdı.

Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elenmişti.