Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United haftayı galibiyetle kapattı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Leeds United'ı 4-2 yendi.
Puan tablosunun 4. basamağındaki Manchester United, 2 maç eksiğiyle 15. sırada yer alan Leeds United'a konuk oldu.
Manchester United, Maguire'ın 34, Bruno Fernandes'in 45+5, Fred'in 70 ve Elanga'nın 88. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Leeds United'ın gollerini, 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphinha kaydetti.
Manchester United puanını 46'ya yükseltti, Leeds United ise 23 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig Manchester United
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