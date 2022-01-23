Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United 3 puana son dakika golüyle ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.
Etiketler: Manchester United Premier Lig
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