Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City'ye İsviçreli stoper
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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