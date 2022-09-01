Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde start aldı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde 52 sporcu mücadele ediyor.
Serbest Dalış Deniz (Açıksu) Outdoor yarışmaları, paletli sabit ağırlık (CWT), ip destekli sabit ağırlık (FIM), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.
Müsabakalarda dereceye girecek sporcular Dünya Kupası'nda yarışma hakkı elde edecek.
Yarışlar 4 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
Etiketler: Antalya
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