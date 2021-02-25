Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City tur kapısını araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç kaybetmeyen İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla karşılaştı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadele Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manchester ekibine galibiyeti 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus'un golleri getirdi. Tüm kulvarlarda üst üste 19. maçının kazanan Pep Guardiola'nın takımı, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj sağladı.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi oynanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz