Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City Rodri ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri'nin sözleşmesini uzattı.
Kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılan anlaşmanın ardından sözleşmesi, 2027 sezonu yaz transfer dönemine kadar uzatıldı.
Manchester City'nin 2019 yılında Atletico Madrid'den 62,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Rodri, İngiltere temsilcisinde 151 maçta 13 gole imza attı.
İngiltere ekibinde 5 kupa sevinci yaşayan Rodri, İspanya Milli Takımı'nda ise 33 maçta görev aldı.
Manchester City (@ManCity) July 12, 2022
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri Manchester City
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