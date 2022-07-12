Kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılan anlaşmanın ardından sözleşmesi, 2027 sezonu yaz transfer dönemine kadar uzatıldı.

Manchester City'nin 2019 yılında Atletico Madrid'den 62,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Rodri, İngiltere temsilcisinde 151 maçta 13 gole imza attı.

İngiltere ekibinde 5 kupa sevinci yaşayan Rodri, İspanya Milli Takımı'nda ise 33 maçta görev aldı.