MHK yeni başkan Sabri Çelik ve yönetimi donanımlı bir eğitim için lig öncesi kolları sıvarken, Süper Lig ve 1. Lig hakemlerine Bolu’da sıkı bir kamp yaptırılacak. 24 Temmuz’da başlayacak olan kamp 30 Temmuz’da sona erecek.

MHK 1 haftalık kamp süresince hakemleri atletik teste tabi tutacak ve oyun kuralları hakkında bilgilendirecek.

MHK, VAR hakemlerinin ayrı eğitim göreceğini ve daha sonra toplanacaklarını belirtti. MHK ayrıca biri gizli olmak üzere iki gözlemci ile maçları izleyecek.

İki gözlemcinin raporları ayrı ayrı MHK’ya gelecek ve değerlendirme böylelikle yapılacak.

Öte yandan Türkiye’de yabancı hakem isteği geçmişte gündeme gelmiş ve bugüne kadar herhangi bir uygulama yapılmamıştı.

Bolu’da yapılacak olan toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bu konuda hakemlerin huzurunda açıklama yapacak.