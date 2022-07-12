Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadaki genç takım hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu.

Her iki oyuncu da 2025 yılına kadar kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, daha önce 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da forma giydi.