Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Juventus Türk oyuncuyu altyapısına transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadaki genç takım hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu.
Her iki oyuncu da 2025 yılına kadar kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, daha önce 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da forma giydi.
#Under19 || Ufficiale il passaggio in bianconero di Kenan Yildiz, centrocampista classe 2005, e di Ivano Srdoc, attaccante classe 2005.— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 12, 2022
Entrambi si legano alla Juventus fino al 2025.
Benvenuti! pic.twitter.com/0hkavLd8Hd
Etiketler: Transfer Haberleri
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