Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nani kariyerini Avustralya'da sürdürecek
Avustralya 1. Futbol Ligi (A-Ligi) ekiplerinden Melbourne Victory, Portekizli milli oyuncu Nani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödenmeyen 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda oynayan Portekizli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.
Manchester United, Valencia, Lazio, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev alan Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 112 maçta 23 gole imza attı.
Nani, son olarak İtalya'nın Venezia takımında forma giymişti.
Etiketler: Transfer Haberleri
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