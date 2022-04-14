UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Manchester City takımları, Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaştı.

Büyük heyecana ve gergin anlara sahne olan maçtan gol çıkmadı. İngiliz devi, ilk karşılaşmada elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi Atletico'da Felipe 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City, yarı finalde son şampiyon Chelsea'yi eleyen bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid ile finale çıkma mücadelesi yapacak.

Yarı finalde maçları 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.