Fulham'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 47'de John Stones'un golüyle 1-0 öne geçti.

56. dakikada sahneye Gabriel Jesus çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. City, 60'da Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile penaltıdan bir gol daha buldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Fulham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonuçla Guardiola'nın ekibi puanını 71'e yükseltirken, küme potasındaki Fulham 26 puanda kaldı.