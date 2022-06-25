Başkent Paris'te yapılan organizasyonda yarışan milli takım, altın madalya maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

MİLLİLERİMİZDEN ALTIN MADALYA!



MAKARALI YAY KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA KUPASI FİNALİNDE BÜYÜK BRİTANYA'YI YENEREK ALTIN MADALYAYA UZANDI! pic.twitter.com/fNDADr6Ann — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2022

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'ten oluşan ekip, müsabakayı 229-228 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

VE İSTİKLAL MARŞIMIZ PARİS'TE!



TEBRİKLER, TEŞEKKÜRLER; MAKARALI YAY KADIN MİLLİ TAKIMIMIZA... pic.twitter.com/yWj5RLpBg6 — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2022

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

"Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Büyük Britanya'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'e Türk bayrağını gururla dalgalandırdıkları için teşekkür ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."