Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya
Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya aldı.
Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı.
Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milliler ikinci oldu.
MAKARALI YAY ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA KUPASI SERİSİNİN PARİS AYAĞINDA GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU. pic.twitter.com/xAP6qRCet8— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2022
Paris'teki organizasyonda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın, Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.
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