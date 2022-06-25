Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı.

Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milliler ikinci oldu.

MAKARALI YAY ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA KUPASI SERİSİNİN PARİS AYAĞINDA GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU. pic.twitter.com/xAP6qRCet8 — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2022

Paris'teki organizasyonda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın, Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.