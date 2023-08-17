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Spor
TRT SPOR 17.08.2023 15:15

Los Angeles'ın güvenlik sıkıntısı 2028 Olimpiyatları için endişe yaratıyor

Los Angeles'ın güvenlik sıkıntısı olimpiyatlar için endişe yaratıyor. Yetkililer, şehirdeki polis sayısının olimpiyatları kaldıramayacağını söylüyor.

Los Angeles'ın güvenlik sıkıntısı 2028 Olimpiyatları için endişe yaratıyor
[Fotograf: Reuters]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehri 2028 yaz olimpiyatları için ev sahipliği yapacak. Ancak, kentte son yıllarda artış gösteren suç oranlarından dolayı endişeler hakim.

Eski Los Angeles şerifi Alex Villanueva şehirdeki güvenlik sıkıntısını dile getirdi. Kentin, olimpiyat ev sahipliği için en kötü seçim olduğunu vurgulayan Villanueva, son yıllarda polis sayısında da düşüş yaşandığını aktardı.

Eski şerif, zorlu yaşam ve çalışma şartlarından dolayı yeni polis bulmakta zorlanıldığını aktardı.

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