Liverpool, Leicester City karşısında müthiş bir performans sergiledi ve rakibini deplasmanda 4-0 yenerek unutulmaz bir galibiyete imza attı. Bu galibiyetin baş mimarı ise kuşkusuz Trent Alexander Arnold'du...

21 yaşındaki sağ bek maçı 2 asist 1 golle tamamladı. Premier Lig kariyerinde 22 asiste ulaşan genç futbolcu adını yavaş yavaş lig tarihine yazdırmaya başladı.

Trent şimdiden Gareth Bale, Andrey Arshavin, Andros Townsend ve Xabi Alonso gibi bu ligde oynamış önemli isimleri geride bıraktı. Henüz 21 yaşında olduğu düşünülürse bu alanda rekorları alt üst etmesi işten bile değil.

Liverpool'un evladı: Arnold

Trent Alex-Arnold için Liverpool'un evladı demek yanlış olmaz. Öyle ki, Liverpool'un idman sahası olan Melwood'a sadece birkaç yüz metre uzaklıkta West Derby'de dünyaya geldi.

Çocukken oynadığı parkın adı bile Liverpool efsanesi Bill Shankly'nin ismini taşıyordu. Kaderinde Liverpool vardı ve teknik olarak da, duygusal olarak da kanı kırmızı akıyordu.

2004 yılında Liverpool altyapısında futbol oynamaya başladı. Aynı yıl ilk defa bir Liverpool maçını izlemek için Anfield'a, Liverpool-Juventus Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasına gitti.

Luis Garcia'nın mükemmel volesini canlı izledi ve kararını verdi! Bir gün mutlaka Liverpool forması giyecek ve hayatının sonuna kadar Kırmızıları destekleyecekti.

O yılın sonunda Liverpool, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı ve üzerinde Liverpool formasıyla ekran başında maçı izleyen minik Trent çok mutlu oldu. 14 sene sonra kendisinin de aynı şehirde Süper Kupa'yı kaldıracağını bilemeden...

Manchester United çok uğraştı

Henüz Liverpool altyapısındayken Trent'in ciddi bir talibi vardı: Manchester United. Amcası Manchester United'da çalışıyordu ve onu United akademisine almak istedi. Fakat Trent bunu kabul etmedi. Yıllar sonra Ferguson kendisine, neden United'a gelmediğini sorduğunda 'Annem otoyolda araç kullanamıyordu..." cevabını verecekti. Aynı Ferguson kitabında "ilk ciddi ilişkisini" Doreen Carling adında bir kadınla yaşadığını yazacak ve yıllar sonra o kadının, Trent Alexander Arnold'un büyükannesi olduğu ortaya çıkacaktı.

Klopp'un yardımcısı Lijnders keşfetti

Trent 2015 yılında U18 takımında oynamaya başladı. Kendisiyle altyapılarda çalışan ve bugün Klopp'un yardımcısı olan Pep Lijnders, ondaki yeteneği erken fark edenlerdendi: "Trent'te öngörülemeyen paslar atabilecek bir his ve yaratıcılık var. Çok hızlı düşünüyor. Sağ tarafı domine edebilir, öndeki oyuncuların almak istediği tüm pasları verebilir" Bugün takımın antrenmanlarını hazırlayan Lijnders'in ve Trent'in geldiği nokta, başarının tesadüf olmadığını da kanıtlar nitelikte.

Gerrard kitabında yer verdi

Sadece 1 sene sonra A Takıma yükselen Trent, Liverpool efsanesi Gerrard'ın da kitabında yer almış ve o zaman 16 yaşındaki genç yıldız için Gerrard şu satırları yazmıştı: "Profesyonel seviyede en iyiler arasında olma şansı çok yüksek. Uzun bacaklı, sevimli bir çocuk ve bir teknik adamın ihtiyacı olan tüm özelliklere sahip gibi görünüyor. O gerçek bir 'Scouse'... Tıpkı benim gibi Merseyside parklarında oynayarak büyüdü..."

Trent Alexander Arnold, Liverpool efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Büyüdüğü mahallenin duvarlarında onun resimleri var ve West Derby'nin çocukları artık 66 numaralı formayla geziyorlar. Tıpkı kendisinin, çocukken idolü olan Gerrard'ın formasıyla gezdiği gibi...

Kaynak: TRT SPOR / Serkan Akkoyun