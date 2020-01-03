Spor
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor03 Ocak 2020 Cuma 10:12 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 10:17
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 4 Ocak Cumartesi günü başlayacak.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Kaynak: AA
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