Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool ve Newcastle United puanları paylaştı
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Premier Lig'de, Liverpool, Newcastle United'a konuk oldu. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.
İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Liverpool 33, Newcastle United ise 19 puana yükseldi.
Etiketler: Premier Lig
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