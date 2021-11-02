Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arjantinli futbolcu sol dizinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Fransa temsilcisinde, Messi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden diğer oyuncular Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de kadroya dahil edilmedi.

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, ligde 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söylemişti.

Arjantinli teknik adam, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirtti.

"Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek."