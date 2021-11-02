Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu güven tazeledi
Türkiye Okul Sporları Federasyonunda başkanlığa Ömür Fatih Karakullukçu yeniden seçildi.
Federasyonun 5. olağan ve 6. mali genel kurulu, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.
Genel kurulda, federasyonun bütçesi, faaliyet ve denetim raporları oylanarak ibra edildi.
Seçimde kullanılan 67 oyun 64'ünü alan Ömür Fatih Karakullukçu, yeniden başkanlığa getirildi. Kullanılan bir oy geçersiz, 2 oy da boş sayıldı.
Karakullukçu'nun yönetiminde şu isimler yer aldı:
Adem Yakıncı, Adem İnce, Alay Kesler, Ali Faik Hacıoğlu, Ayşenur Bülbül Gülbahar, Can Atsüren, Çiğdem Yıldız, Erdinç Ünal, Gür Onar, İbrahim Cengiz, Mahmut Karaman, Merve Aslaner Girdap, Sinan İsen, Veysel Serdar.
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