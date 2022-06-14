Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Lincoln Henrique, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe formasını giyecek.

Brezilyalı futbolcunun imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile gerçekleştirildi.

"Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."