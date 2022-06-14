Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lincoln Henrique resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Lincoln Henrique, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe formasını giyecek.
Brezilyalı futbolcunun imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile gerçekleştirildi.
"Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
#SahneBizim— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022
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Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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