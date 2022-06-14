Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Burak Yılmaz'a Hollanda'dan talip var
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Burak Yılmaz'ın yeni durağının Hollanda olabileceği iddia edildi. Türk iş insanı Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübünün, 36 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi.
2 sezon oynadığı Fransa'nın Lille takımına veda eden Burak Yılmaz'ın, kariyerine bir başka Avrupa ülkesinde devam etmesi gündemde. Tecrübeli oyuncuya Hollanda'dan talip var.
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın 36 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Hollanda basını yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı yeşilli ekibin Burak Yılmaz'ın transferinde ısrarcı olacağını ileri sürdü.
Fortuna Sittard 18 takımlı Hollanda Ligi'nde sezonu 15'inci bitirerek kümede kalmayı başardı. Burak Yılmaz geçen sezon Lille'de 40 maçta 7 gol 5 asiste imza atmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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