Beşiktaş kadrosuna takviye yapmak için arayışlarına devam ediyor. İtalyan basını, siyah beyazlı ekibin hücum hattını Keita Balde ile güçlendirmek istediğini öne sürdü.

Sezon başında Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli oyuncu, takımının küme düşmesiyle boşa çıktı.

Keita Balde, 30 Haziran'dan itibaren serbest oyuncu statüsü kazanacak ve bonservissiz olarak istediği takıma transfer olabilecek. 27 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray da ilgileniyor.

Cagliari formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da 26 maça çıkan Balde, 3 kez fileleri sarsıp 1 de gol pası verdi. Senegalli futbolcu bu karşılaşmalarda Bin 244 dakika sahada kaldı.

Hücum bölgesinde kanatlarda ve merkezde görev yapan Keita Balde, Lazio, Monaco, Inter ve Sampdoria formaları da giymişti.