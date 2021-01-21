Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lille'de aralık ayının en iyisi Burak Yılmaz oldu
[Fotoğraf: AA]
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi. Kasım ayında da yine milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.
Taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.
35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol attı.
Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı olmuştu.
Etiketler: Fransa
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